Путину показали производство роботов в Челябинске

Уникальное производство промышленных роботов показали сегодня президенту России Владимиру Путину во время посещения Челябинского кузнечно-прессового завода. Глава государства увидел зону тестирования роботов, кузнечный, механический и сборочный цеха, где создаются первые роботы «Копейск», «Миасс» и «Златоуст».

«Завод роботов» в Челябинске существует с 2020 года, в прошлом году уже созданы первые шесть роботов и 12 опытных образцов шестиосевых универсальных промышленных роботов, способных поднимать от 30 до 120 кг груза. В планах предприятия в феврале 2024 года начать серийный выпуск с производительностью до 450 роботов в год.

Во время визита на завод Путину показали презентацию о подготовке современных квалифицированных кадров для завода. В этой системе инженерные классы в школах, политическое отделение в колледже ЮУРГУ и программы целевого обучения в лучших вузах страны и региона.