МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путину показали производство роботов в Челябинске

Особое предприятие по выпуску промышленных роботов открыли на базе Челябинского кузнечно-прессового завода - с его работой сегодня познакомился глава государства.
Ирина Елагина 2024-02-16 15:30:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Уникальное производство промышленных роботов показали сегодня президенту России Владимиру Путину во время посещения Челябинского кузнечно-прессового завода. Глава государства увидел зону тестирования роботов, кузнечный, механический и сборочный цеха, где создаются первые роботы «Копейск», «Миасс» и «Златоуст».

«Завод роботов» в Челябинске существует с 2020 года, в прошлом году уже созданы первые шесть роботов и 12 опытных образцов шестиосевых универсальных промышленных роботов, способных поднимать от 30 до 120 кг груза. В планах предприятия в феврале 2024 года начать серийный выпуск с производительностью до 450 роботов в год.

Во время визита на завод Путину показали презентацию о подготовке современных квалифицированных кадров для завода. В этой системе инженерные классы в школах, политическое отделение в колледже ЮУРГУ и программы целевого обучения в лучших вузах страны и региона.

#в стране и мире #Владимир Путин #Роботы #челябинск #завод роботов #промышленные роботы
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 