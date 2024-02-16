Генпрокуратура обжаловала приговор Дарье Треповой*

Генеральная прокуратура России обжаловала приговор Дарье Треповой* (внесена в список террористов и экстремистов), которую приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в суде.

«В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Дарье Треповой*», - сообщила представитель пресс-службы 2-го Западного окружного военного суда.

По ее словам, генпрокуратура указывает, что в части назначенного осужденной срока наказания «приговор излишне мягкий».

Ранее появилась информация, что девушку планируют этапировать в ИК-2 в Ленинградской области. В единственной женской колонии Ленобласти отбывают наказание женщины, осужденные за убийства, кражи и мошенничество.

Напомним, что Дарья Трепова* была приговорена к 27 годам тюрьмы в колонии общего режима. Сторона обвинения просила при этом 28 лет. Девушку признали виновной в совершении террористического акта в кафе в Санкт-Петербурге, где она передала военкору Владлену Татарскому статуэтку, в которую было встроено взрывное устройство. В результате инцидента корреспондент погиб, еще 50 человек получили травмы. На данный момент Трепова* находится в СИЗО «Лефортово» в столице.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.