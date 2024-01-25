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Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии

Кроме того, подсудимой назначили штраф 600 000 руб.
Анна Назайкина 2024-01-25 15:05:01
© Фото: SPbGS, Telegram © Видео: SPbGS, Telegram

Суд приговорил Дарью Трепову* (внесена в список террористов и экстремистов) к 27 годам колонии общего режима, передает корреспондент «Звезды» с места. Ранее обвинение запросило для нее 28 лет лишения свободы.

Ранее 26-летнюю фигурантку признали виновной в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге. Напомним, тогда, 2 апреля 2023 года, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, более 50 человек получили травмы.

Кроме того, Дмитрию Касинцеву, который укрывал ее дома после совершенного преступления, также было назначено наказание - его приговорили к 1 году 9 месяцам в ИК общего режима.

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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