Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии

Суд приговорил Дарью Трепову* (внесена в список террористов и экстремистов) к 27 годам колонии общего режима, передает корреспондент «Звезды» с места. Ранее обвинение запросило для нее 28 лет лишения свободы.

Ранее 26-летнюю фигурантку признали виновной в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге. Напомним, тогда, 2 апреля 2023 года, в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, более 50 человек получили травмы.

Кроме того, Дмитрию Касинцеву, который укрывал ее дома после совершенного преступления, также было назначено наказание - его приговорили к 1 году 9 месяцам в ИК общего режима.

*Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.