Дарью Трепову* планируют этапировать в ИК-2 в Ленобласти

Дарью Трепову* (внесена в список террористов и экстремистов), которую приговорили к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге, планируют этапировать в исправительную колонию № 2 в поселке Ульяновка Ленинградской области. Кроме того, возможен вариант отправки Треповой* в ИК-5 в Можайске.

В ИК-2, единственной женской колонии Ленинградской области, отбывают наказание женщины, осужденные за убийства, кражи и мошенничество. Уточняется, что колония находится недалеко от места жительства Треповой*, родственники смогут ее навещать. В стенах учреждения заключенные могут работать в швейном цеху, а также на производстве пластмассовых изделий, передает Life со ссылкой на SHOT.

На данный момент девушка находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. На свободу она выйдет, когда ей будет 53 года.

Напомним, что суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии общего режима. При этом обвинение просило 28. 26-летнюю девушку признали виновной в совершении теракта в кафе в Санкт-Петербурге - 2 апреля 2023 года она передала военкору Владлену Татарскому статуэтку, куда было вмонтировано взрывное устройство. В результате погиб сам корреспондент, травмы получили еще 50 человек.

* Дарья Трепова внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.