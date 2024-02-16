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В силовых структурах сообщили, что обстрелявший Белгород расчет РСЗО Vampire вычислен

По данным силовых структур, ведется работа по его уничтожению.
Игнат Далакян 2024-02-16 11:52:01
© Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS, Globallookpress

Расчет РСЗО Vampire, который обстрелял Белгород накануне, вычислен, ведется работа по его уничтожению. Об этом сообщили в силовых структурах.

Как передает ТАСС, расчет реактивной системы залпового огня Vampire, который нанес удары по Белгороду, обнаружен в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. В силовых структурах отметили, что оттуда ранее был сбит Ил-76 с украинскими пленными.

«Ведется работа по его уничтожению. Она обязательно будет доведена до конца», - сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет России завел уголовное дело о теракте по факту обстрела украинскими войсками Белгорода. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к террористической атаке ВСУ лиц.

 

#Харьковская область #РСЗО #белгород #силовые структуры #РСЗО Vampire
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