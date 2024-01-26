Следственный комитет России опубликовал видео с места падения Ил-76, на котором видны останки тел украинских военнопленных. Отчетливо различимы специфические татуировки.

На созванном Совбезе ООН, который Россия запрашивала еще в день теракта, украинская сторона поспешила заявить, что на кадрах, которые видели в Киеве, вообще нет тел. Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский слово взял на французском.

«Господин председатель, хотели бы выразить свое возмущение в связи с линией французского председательства в отношении организации чрезвычайных заседаний», - сказал он.

О возможных иллюзиях, которыми пытаются как ширмой отгородить теракт под Белгородом, когда ВСУ сбили российский Ил-76 с украинскими пленными на борту, Дмитрий Полянский заявлял ранее и повторил это на самом заседании, подчеркивая, что французское председательство в Совбезе ООН дает Киеву выиграть время и продумать собственную версию случившегося. Совет Безопасности ООН по запросу России созвали, когда в Москве шел уже третий день после теракта.

Терактом назвало крушение Ил-76 в Белгородской области российское Минобороны. Борт был сбит 24 января ракетой ВСУ. В результате погибли все, кто находился в самолете, 74 человека - из них шесть членов экипажа, трое сопровождающих и 65 украинских военнопленных.

От населенного пункта Яблоново транспортник увели сами летчики, чтобы избежать жертв гражданских на земле. Украинские СМИ сразу же принялась заявлять об очередном успехе своих средств ПВО. Но когда стало ясно, что на борту были пленные ВСУ, риторику поменяли и тексты своих публикаций изменили.

«Важно понять, идет ли речь о несогласованности действий украинских вояк и чьей-то самостоятельной инициативе или же о сознательном, продуманном преступлении, не укладывающемся ни в какую моральную систему координат», - отметил Полянский.

Несмотря на призывы России осудить террористический акт киевского режима, большая часть членов Совета Безопасности, по преимуществу представители западных стран, предпочли говорить не о предмете обсуждения, а ограничиться, как под копирку, общими словами о конфликте на Украине и осуждением России. Дмитрий Полянский в свою очередь подчеркнул, что к преступлению могут быть причастны западные союзники Киева.

«Многое указывает на то, что это могли быть либо американские Patriot, либо IRIS-T немецкого производства. Если это подтвердится, поставившие их западные страны окажутся прямыми соучастниками этого преступления подобно тому, как они являются подельниками ВСУ при обстрелах из западных вооружений мирных кварталов российских городов», - добавил Полянский.

Представитель Украины в свою очередь продолжила мысль в ключе, что военный транспортный самолет - легитимная цель в ходе боевых действий, а в ВСУ могли решить, что на борту ракеты, а не военнопленные.

Речь о списках военнопленных ВСУ, которые были предоставлены украинской стороне заранее. Планировавшийся обмен ранее подтверждал и глава украинской военной разведки. Тем не менее, пока Запад оставляет Киеву пространство для спекуляций, российские оперативные службы уже приступили к расследованию теракта. Назначен ряд экспертиз. Найденные части фюзеляжа Ил-76 и бортовые самописцы направлены на исследование и расшифровку.