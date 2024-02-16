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NYT: Египет возводит стену на границе с сектором Газа

Анализ спутниковых снимков и комментарии подрядчиков говорят о возведении бетонной стены для перекрытия участка земли в пять квадратных километров.
Никита Черненко 2024-02-16 11:17:01
© Фото: Mohammed Talatene, dpa, Globallookpress

Бетонная стена высотой в пять метров строится на южной границе сектора Газа и Египта, рядом с городом Рафах. Об этом заявила газета New York Times со ссылкой на комментарии участников строительства и спутниковые снимки.

Издание пишет, что работы по строительству начались примерно с 5 февраля - тогда в буферной зоне к югу от КПП «Рафах» бульдозеры начали расчистку большого участка земли. Согласно комментариям строителей, постройку стены заказала египетская армия.

«Подрядчик и инженер рассказали, что египетская армия поручила им построить бетонную стену высотой пять метров, чтобы закрыть участок земли площадью пять квадратных километров. Неясно, предназначено ли это сооружения для сдерживания жителей Газы, пытающихся пересечь границу», - говорится в публикации NYT.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил о намерении ЦАХАЛ провести активные военные действия на территории Рафаха и «сражаться до полной победы» против ХАМАС. После этого армия Израиля нанесла удары по городу Рафах, их жертвами стали не менее семи человек.

#в стране и мире #Египет #строительство #сектор Газа #стена #палестино-израильский конфликт
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