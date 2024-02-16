Из-за обстрела Израилем города Рафах погибли не менее семи палестинцев

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по городу Рафах, из-за чего погибли не менее семи человек. Об этом заявил катарский телеканал Al Jazeera.

Под обстрелом оказались жилые дома на севере города, а также лагерь палестинских беженцев Эш-Шабура. Есть информация о рейдах ЦАХАЛ в окрестностях одной из больниц, уточняет ТАСС. Помимо этого, известно о нескольких раненых в результате атаки.

Палестино-израильский конфликт продолжается уже несколько месяцев с 7 октября 2023 года. Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что ЦАХАЛ готовится к активным боевым действиям на территории Рафаха. Он посоветовал населению эвакуироваться и подчеркнул, что Израиль будет «сражаться до полной победы».