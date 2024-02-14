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Нетаньяху заявил о предстоящих масштабных действиях в Рафахе

Израильский премьер подчеркнул намерение ЦАХАЛ сражаться до победы.
Ирина Елагина 2024-02-14 22:47:01
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

Армия Израиля готовится к активным военным действиям на территории Рафаха и призывает население к эвакуации. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

«Мы будем сражаться до полной победы, и это подразумевает масштабные действия и в Рафахе – после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий», – приводит Радио Sputnik слова израильского лидера.

Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив намерен освободить всех израильтян, взятых в плен ХАМАС, и подчеркнул, что освобождение 112 заложников стало возможным «благодаря сильному военному давлению и жестким переговорам».

Как известно, в Рафах на границе сектора Газа и Египта со всего анклава бежали порядка двух миллионов человек. Власти Египта ранее заявляли о недопустимости бомбардировок Рафаха и пригрозили расторжением мирного договора с Израилем.

#Израиль #сектор Газа #Биньямин Нетаньяху #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #рафах
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