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В Белгороде несут цветы и игрушки к мемориалу погибшим от удара ВСУ

В результате террористической атаки погибли семь мирных жителей, включая четырехмесячного ребенка.
Никита Черненко 2024-02-16 10:51:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители и гости Белгорода зажигают свечи, несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память о жертвах ракетного удара ВСУ по городу, произошедшего накануне.

Мемориал возник в центре города, у жанровой скульптуры «Я люблю Белгород», неподалеку от здания правительства области. Подножие скульптуры теперь усеяно цветами, а на скамейке рядом - множество мягких игрушек.

ВСУ выпустили 14 ракет из чешской РСЗО Vampire по южной части Белгорода, в результате удара ранены 19 жителей, семь мирных граждан, в том числе четырехмесячный ребенок, погибли.

СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил установить каждого причастного к террористической атаке и привлечь виновных к ответственности за гибель жителей города.

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