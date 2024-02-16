В Белгороде несут цветы и игрушки к мемориалу погибшим от удара ВСУ

Жители и гости Белгорода зажигают свечи, несут цветы и игрушки к стихийному мемориалу в память о жертвах ракетного удара ВСУ по городу, произошедшего накануне.

Мемориал возник в центре города, у жанровой скульптуры «Я люблю Белгород», неподалеку от здания правительства области. Подножие скульптуры теперь усеяно цветами, а на скамейке рядом - множество мягких игрушек.

ВСУ выпустили 14 ракет из чешской РСЗО Vampire по южной части Белгорода, в результате удара ранены 19 жителей, семь мирных граждан, в том числе четырехмесячный ребенок, погибли.

СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Белгорода. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил установить каждого причастного к террористической атаке и привлечь виновных к ответственности за гибель жителей города.