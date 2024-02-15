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С 15 февраля Латвия начнет изымать автомобили с российскими номерами

В соответствии с принятыми осенью 2023 года поправками, не прошедшие регистрацию на латвийские номера автомобили будут изымать и оправлять Украине.
Дарина Криц 2024-02-15 02:03:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

В Латвии с 15 февраля могут отбирать автомобили с российскими номерами. Это относится к транспортным средствам, которые не прошли регистрацию до 14 февраля с получением местных номерных знаков.

В соответствии с принятыми 2 ноября 2023 года поправками к закону, конфискованные автомобили будут отправляться Украине. При этом на автомобили с российскими номерами распространяется разрешение пересекать транзитом территорию прибалтийской страны, сделать это можно в течение 24 часов. Не покинувшее в установленный срок авто ждет штраф в размере от 750 до 2 000 евро.

Под ограничения не попадают транспортные средства, находящиеся в пользовании дипломатической и консульской службы. Поправки в закон о дорожном движении Латвийский сейм принял 2 ноября.

При этом в конце декабря 2023 года стало известно, что Латвия конфисковала 271 автомобиль у пьяных водителей. Транспортные средства передали Украине.

В общей сложности стоимость изъятых автомобилей равна 903,4 тысячи евро. Латвийское правительство подготавливает документы на еще 34 автомобиля, стоимость которых оценивается в 160 тысяч евро. Их также планируется отправить на Украину. 

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