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В Латвии с 14 февраля начнут конфисковывать машины с российскими номерами

Сергей Лебедев
23:34 02.11.2023
Автомобили необходимо перерегистрировать.
В Латвии с 14 февраля начнут конфисковывать машины с российскими номерами
© Фото: Hristo Rusev, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Латвийский сейм одобрил поправки в законодательство, предусматривающие перерегистрацию под угрозой конфискации машин с российскими номерами. Согласно принятым изменениям, выполнить требование нужно до 14 февраля следующего года, сообщает LSM.

Поправки в закон не касаются автомобилей, используемых дипломатической и консульской службами. При этом российские машины могут пересекать территорию страны транзитом и обязаны покинуть ее в течение суток.

Напомним, если же требование о перерегистрации не исполнено, то машину конфискуют. Возможно, что потом ее передадут на Украину.

Также могут и оштрафовать водителя за управление российским транспортным средством на сумму от 750 до 2 000 евро.

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