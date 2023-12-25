Латвия конфисковала 271 автомобиль у пьяных водителей и передала Украине

Власти Латвии отправили на Украину 271 автомобиль, ранее машины конфисковали у водителей, замеченных за рулем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на службу государственных доходов Латвии. Общая стоимость изъятых автомобилей оценивается в €903,4 тысячи.

На данный момент правительство подготавливает документы на еще 34 автомобиля общей стоимостью 160 тысяч евро, которые планируется отправить на Украину.

Доставкой и перевозкой автомобилей на Украину занимается общественная организация «Twitter-конвой» под руководством волонтера Рейниса Познякса. Согласно закону, латвийские власти могут продавать такие машины, сдавать их на переработку или разбирать на запчасти с целью «поддержки народа Украины».

Ранее латвийское законодательство планировало передавать Украине конфискованные машины с российскими номерами. Власти недавно поддержали поправки в данный законопроект, предусматривающие перерегистрацию под угрозой конфискации машин с российскими номерами. Также могут и оштрафовать водителя за управление российским транспортным средством на сумму от 750 до 2 000 евро.