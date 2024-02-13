Сенат США одобрил пакет помощи Украине на $60 млрд

В Сенате США поддержали законопроект о выделении помощи в размере 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает Reuters.

Документ направлен на выделение 60,1 млрд долларов Украине, 14,1 - Израилю, еще 9,2 - на гуманитарную помощь гражданским лицам в зонах конфликтов и 4,8 - для поддержки региональных партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

За принятие документа проголосовали 70 сенаторов, против - 29. При этом из республиканцев в поддержку законопроекта проголосовали только 22 человека. Теперь проект должна рассмотреть палата представителей, которую контролируют республиканцы. По данным Reuters, вероятность принятия проекта палатой очень низкая.

Законопроект предложили после того, как сенаторы-республиканцы заблокировали инициативу, направленную на помощь Украине, Израилю и охрану границ США с Мексикой.