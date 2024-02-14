Писториус заявил об увеличении военной помощи Киеву в 3-4 раза

Германия в 2024 году отправит в три-четыре раза больше артиллерийских снарядов Украине, чем в прошлом году. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус, выступая на очередном заседании контактной группы по военному содействию Киеву в формате Рамштайн в Брюсселе.

«Я могу сказать, что, как ожидается, мы в этом году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году», - цитирует ТАСС слова Писториуса.

Министр обороны подчеркнул, что растущая динамика поставок вооружений Киеву оказывает положительное влияние как на Германию, так и на Украину. Берлин заложил в бюджет государства на текущий год производство боеприпасов на сумму 3,5 миллиарда евро.

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