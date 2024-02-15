«Оцепенел от взрывов»: житель Белгорода не смог дойти до бомбоубежища из-за шока

Обстрел ВСУ Белгорода днем 15 февраля был настолько сильным, что один из местных жителей впал в ступор и физически не смог добраться до бомбоубежища. По его словам, он оцепенел от «очень страшных» взрывов.

«Тут хлопки такие были, что я просто оцепенел от этих взрывов. Обычно мы подвал открываем, а тут я встал как вкопанный, куда деваться, один дома... Я просто в ступоре, то ли от окна, то ли к стене, я стою - такие взрывы, очень страшные», - рассказал «Звезде» местный житель.

Другая очевидица обстрела заявила, что сначала были один или два хлопка, а потом удары стали массированными. Местные жители начали прятаться по углам.

«Сначала один-два раза как-то хлопнуло, а потом массированно, часто, много, но мы попрятались по углам, но два удара было сильных», - вспомнила белгородка.

В Министерстве обороны России заявили, что удары наносили из чешской РСЗО «Вампир». Всего отечественные системы ПВО сбили над Белгородом 14 снарядов. Обломки чешских боеприпасов находят в разных частях города.

Напомним, что украинские боевики днем 15 февраля вновь напали на Белгород. В ходе обстрелов погибли как минимум шесть человек, среди них один ребенок. Ранения получили 17 человек, сообщили в российском Минздраве.

Рядом со стадионом, где погиб ребенок, с утра до вечера гуляют мамы с детьми, рассказала местная жительница нашему телеканалу. В школе же, при которой расположен стадион, детей не было - их перевели на дистанционное обучение. В учебном заведении выбиты стекла.