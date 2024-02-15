На атакованном ВСУ стадионе в Белгороде часто гуляли с детьми

Местная жительница Белгорода Нина Александровна рассказала «Звезде», как ощущался очередной обстрел города со стороны украинских боевиков. По ее словам, взрывы были настолько громкими, что дрожали стены и окна. Женщина заявила, что такого грохота еще никогда не было.

«Ужас просто, я думала, что окна повылетают в квартире и стены рухнут. Такого никогда не было грохота», - сказала Нина Александровна.

ВСУ днем 15 февраля атаковали стадион белгородской школы №42. Повреждения получил фасад учебного заведения - там выбиты стекла. Рядом со школой пешеходная зона, где, как заявила женщина, с утра до вечера гуляют мамы с колясками.

«Здесь гуляют мамочки с утра до вечера, маршируют, ходят, круги нарезают от стара до велика», - сказала местная жительница.

В момент обстрела детей в школе не было - их перевели на дистанционное обучение. Однако пешеходную дорожку рядом с учебным заведением уже снова открыли после инцидента с гибелью маленького ребенка.

Напомним, что в ходе очередного обстрела города со стороны ВСУ погибли как минимум шесть человек. Об этом сообщили в Минздраве России. Среди жертв есть годовалый ребенок. Еще 17 человек получили ранения, из них четверо - дети.