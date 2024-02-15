Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду увеличилось до шести человек

Жертвами ракетной атаки ВСУ на Белгород стали шесть человек. Обновленные данные о погибших и раненых сообщили в Минздраве РФ.

«В результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок», - уточнили в министерстве.

По предварительным сведениям, ранения получили 17 человек, в том числе четверо детей.

Ранее сообщалось, что в больницы города с ранениями различной степени тяжести доставили 18 человек, погибшими числились пятеро, в том числе 4-месячный ребенок. Врачи боролись за его жизнь, но спасти грудничка не удалось.

Сейчас в городе работают аварийно-восстановительные бригады, пространства вокруг поврежденных зданий торгового центра, стадиона и жилых домов оцеплены.