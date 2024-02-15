МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Число погибших в результате удара ВСУ по Белгороду увеличилось до шести человек

Ранения получили по меньшей мере 17 человек, в том числе четверо детей.
Ирина Елагина 2024-02-15 15:23:01
© Фото: vvgladkov, telegram

Жертвами ракетной атаки ВСУ на Белгород стали шесть человек. Обновленные данные о погибших и раненых сообщили в Минздраве РФ.

«В результате обстрела ВСУ в Белгороде погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок», - уточнили в министерстве.

По предварительным сведениям, ранения получили 17 человек, в том числе четверо детей.

Ранее сообщалось, что в больницы города с ранениями различной степени тяжести доставили 18 человек, погибшими числились пятеро, в том числе 4-месячный ребенок. Врачи боролись за его жизнь, но спасти грудничка не удалось. 

Сейчас в городе работают аварийно-восстановительные бригады, пространства вокруг поврежденных зданий торгового центра, стадиона и жилых домов оцеплены. 

#ВСУ #белгород #Трагедия #ракетный удар #погибшие
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 