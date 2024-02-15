В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации белгородского губернатора, сигнал угрозы ракетного удара звучал в Белгороде в течение двух часов - с 12.21 до 14.36 15 февраля.

Особые меры безопасности в городе ввели из-за очередной ракетной атаки ВСУ. Российская система ПВО работала по 14 воздушным целям.

Сейчас власти оценивают масштабы последствий удара ВСУ по школьному стадиону, торговому центру и жилым домам. По предварительной информации, погибли четверо взрослых и один ребенок, ранены 13 взрослых и пятеро детей - все они госпитализированы.