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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В городе оценивают масштабы последствий удара ВСУ по школьному стадиону, ТЦ и жилым домам.
Ирина Елагина 2024-02-15 14:43:01
© Фото: vvgladkov, telegram

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По информации белгородского губернатора, сигнал угрозы ракетного удара звучал в Белгороде в течение двух часов - с 12.21 до 14.36 15 февраля. 

Особые меры безопасности в городе ввели из-за очередной ракетной атаки ВСУ. Российская система ПВО работала по 14 воздушным целям. 

Сейчас власти оценивают масштабы последствий удара ВСУ по школьному стадиону, торговому центру и жилым домам. По предварительной информации, погибли четверо взрослых и один ребенок, ранены 13 взрослых и пятеро детей - все они госпитализированы.

#в стране и мире #ВСУ #белгород #ракетная опасность
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