Губернатор Гладков: предварительно, пять человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду

По предварительным данным, в Белгороде погибли пять человек при ударе ВСУ по городу, в том числе один ребенок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, в Белгороде 5 человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, 5 из которых дети», - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области добавил, что бригады скорой помощи доставляют пострадавших в результате происшествия в медучреждения. Им оказывается вся необходимая помощь.

По данным Гладкова, система ПВО работала по 14 воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом. Он отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Кроме того, глава региона сообщил о различных разрушениях, которые были выявлены в семи частных домовладениях после удара ВСУ. Он добавил, что в нескольких квартирах в пяти многоквартирных домах выбиты окна и около пяти автомобилей повреждены осколками. Кроме того, по словам Гладкова, поврежден один магазин и есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении 14 снарядов РСЗО «Вампир» в Белгородской области. Снаряды вражеской реактивной системы залпового огня были перехвачены около 12.30, отметили в российском оборонном ведомстве.