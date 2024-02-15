После обстрела Белгорода ВСУ госпитализировали 13 человек

В результате обстрела Белгорода украинскими боевиками днем 15 февраля госпитализировали 13 человек. Об этом сообщили в приемном отделении городской больницы. Восемь человек находятся в реанимации, уточнили в медучреждении.

«На данный момент госпитализированы 13 человек, из них восемь человек в реанимации. Кроме этого, двое умерших в приемном (отделении. - Прим. ред.) - это женщина и ребенок», - цитирует ТАСС сообщение приемного отделения.

Удар по городу попал на видео. Камера у входа в торговый центр запечатлела, как взрыв происходит во время того, как двое человек бегут к двери. На другом видеоролике слышны панические крики и сирены тревоги. Некоторые прохожие убегали, а кто-то прижимался к стенам зданий.

Ранее стало известно, что при обстреле погибли как минимум пять человек, среди них один ребенок. По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ранения получили 18 человек, пятеро из них дети.