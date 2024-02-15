Правоохранительные органы оцепили ТЦ в Белгороде, в который попала ракета

Следователи и сотрудники правоохранительных органов оцепили местность вокруг торгового центра в Белгороде, в который попала ракета. Кадры с места событий показал корреспондент «Звезды» Анатолий Бородкин.

На кадрах видно, что вокруг торгового центра нет ни одного военного объекта. С одной стороны от ТЦ расположилась плотная жилая застройка, а с другой - частный сектор. Некоторые из домов были повреждены в результате удара, у части окон выбиты стекла.

ВСУ нанесли ракетный удар из чешской РСЗО Vampire по южной части Белгорода, Минобороны сообщило об уничтожении 14 снарядов чешской системы залпового огня. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жертвами удара стали пять человек, в том числе один ребенок.