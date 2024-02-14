Травматолог Терновой рассказал, как снизить шанс падения на скользком тротуаре

Врач травматолог-ортопед и директор центра реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова Константин Терновой рассказал «Звезде» о том, как пешеходы могут избежать падения на гололеде, какие травмы может получить взрослый человек, если поскользнется на льду, и посоветовал не пренебрегать посещением травмпункта в случае, если избежать падения не удалось.

Как отметил доктор, от падения на льду не застрахованы даже имеющие специальную подготовку граждане. Так, вспоминает травматолог, однажды в его кабинете оказался спортсмен, профессионально занимающийся карате.

«В начале зимы ко мне пришел мастер спорта по карате - молодой мужчина со специальными знаниями и навыками. Он рассказал, что только свои ноги перед глазами успел увидеть, когда уже рухнул спиной на землю. То есть если человек не ожидает падения, у него нет никаких шансов как-либо нормально упасть - как поскользнешься, так и рухнешь», - заявил врач.

Директор реабилитационного центра советует во время гололеда соблюдать правила движения, схожие с правилами ПДД: убрать телефон из рук, смотреть за дорогой и не отвлекаться ни на что. При этом врач подсказал, как еще можно уменьшить шансы падения.

«Надо чуть-чуть согнуть колени, чтобы пружинили, и держать свободными руки для балансировки. Ну и конечно же носить "зимнюю резину"! В модельных ботинках и тем более туфлях на каблуках на лед выходить очень опасно, а хорошая, рифленая зимняя подошва может более чем помочь», - отметил Терновой.

Травматолог предупреждает, что падение взрослого человека на льду чревато получением травм, включая смертельные. Врач посоветовал не пренебрегать посещением кабинета травматолога и не надеяться на возможность отлежаться дома в случае, если падения не удалось избежать.

«Если визуально видна деформация конечности - это гарантированный перелом. Если пациент не может встать - это повод вызывать скорую. А если человек упал на руку или локоть и в состоянии встать, то лучше для профилактики, для исключения возможных переломов обратиться в травмпункт и сделать рентгеновский снимок», - подытожил Терновой.

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