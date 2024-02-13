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Автоэксперт Колодочкин назвал три правила безопасного вождения в гололед

Колодочкин напомнил, что езда в гололед является опасной независимо от того, какой у вас хороший автомобиль и какой вы опытный водитель.
Алина Луговая 2024-02-13 14:07:01
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Избежать ДТП в гололед поможет соблюдение разумной дистанции, выбор среднего ряда на многополосных шоссе и отсутствие телефона за рулем. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал автоэксперт Михаил Колодочкин.

«Первым делом забыть вообще не только при гололеде, но и в другое время про общение со смартфоном. Чем больше времени вы смотрите на свой смартфон, тем меньше времени вы смотрите на дорогу», - отметил эксперт.

Колодочкин напомнил, что отказаться от использования телефона за рулем стоит не только из-за того, что это запрещено правилами, но и «из соображений здравого смысла».

«Второе - это держать разумную дистанцию, как не очень маленькую, так и не очень большую. Очень маленькую нельзя, потому что можете паровозик собрать и никакие тормоза не спасут. Не очень большую, чтобы другой добрый человек не решил, что вы слишком медленно едете и не вклинился между вами и тем самым, кто создаст паровозик, фактически уменьшив дистанцию», - добавил Колодочкин.

По словам автоэксперта, в гололед также стоит быть внимательными при выборе ряда на многополосных шоссе - это третье правило. Так, по его словам, лучше ехать где-то посередине, крайний правый ряд оставить автобусам и электробусам, левый - «гонщикам».

«В любом случае, когда гололед, езда опасна, какая бы совершенная у вас машина ни была и какой бы вы замечательный водитель ни были. На дороге не все хорошие водители, не у всех хорошие автомобили. Нужно стараться заглядывать на один шаг вперед», - резюмировал автоэксперт.

Ранее автоэксперт Кадаков назвал три правила вождения в гололед и снегопад. Он напомнил, что на дорогах важно думать не только за себя, но и «за другого парня».

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