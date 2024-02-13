Инфраструктура в регионах России оказалась скована после ледяного дождя

Сразу несколько регионов России накрыл ледяной дождь. Сегодня, 13 февраля, в школу и на работу быстрее автомобилистов добираются обладатели коньков.

В Воронеже пешеходам приходится преодолевать улицы почти ползком, в том числе чтобы добраться до своих машин. Однако дойти до автомобиля - лишь половина дела, его еще нужно открыть. А тех, кто все-таки смог завести двигатель, ожидала нелегкая дорога, на которой машины то и дело уводило и скидывало в сторону.

Прошедший ледяной дождь не растопил сугробы, а будто карамелизировал их, покрыв толстой ледяной коркой. Из-за этого, казалось бы, чистый снежный покров превратился в каток. Перечень регионов, на которые обрушилась непогода, длинный: Рязань, Калуга, Воронеж, Новосибирск, Москва и другие.

В Саратове парализован аэропорт. Из-за дождя терминал закрыли. Некоторые рейсы задержаны более чем на семь часов или вовсе отменены. В регионе ввели ограничение движения на участках двух трасс для грузовиков и общественного транспорта.

Опасность не только под ногами, но и нависает сверху - деревья под тяжестью льда ломаются. Так, в Луганской Народной Республике люди решили спилить самые обледенелые ветви.

Синоптики предупреждают, что уже завтра оттепель сменится сильными морозами и одновременно с ними придут мощные магнитные бури. Они продлятся двое суток.

Подробнее смотрите в материале Владислава Кустова для телеканала «Звезда».