Суд Приморья арестовал школьников, избивших и ограбивших участника СВО

Приморский суд арестовал четырех учеников девятого класса, которые избили и ограбили в Уссурийске участника специальной военной операции. Об этом сообщили представители следственного управления СК по Приморскому краю.

По версии следственного комитета, четверо подростков в конце января проникли в квартиру бойца СВО под предлогом мнимого долга, после чего избили его и похитили имущество на 7 тысяч рублей, параллельно снимая происходящее на телефон.

«Всем несовершеннолетним фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в региональном СК.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, а также о холатности по поводу ненадлежащей системы профилактики. Подозреваемых арестовали на срок 1 месяц и 15 суток.

В январе 2024 года органы СУ СК России по Челябинской области задержали четырех фигурантов, которые в нетрезвом виде напали на бойцов спецоперации. Один из задержанных был ранее судим, другой из задержанных оказался несовершеннолетним.