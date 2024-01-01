В Челябинске задержали подозреваемых в хулиганстве в отношении участников СВО

Органы следственного управления СК России по Челябинской области установили и задержали трех фигурантов, подозреваемых в хулиганстве по отношению к участникам СВО. Об этом Следственный комитет сообщил в своем Telegram-канале.

Отмечается, что трое задержанных подозреваются в совершении 1 января 2024 года «хулиганских действий в отношении участников СВО и их жен» на одной из улиц Советского района Челябинска. Один из задержанных оказался несовершеннолетним.

«Следователями регионального СКР проведены обыски, изъяты орудия совершения преступления, в ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также направить в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в Следственном комитете.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям после обстрела Белгорода. Глава СК Александр Бастрыкин направил сотрудников и экспертов центрального аппарата ведомства для установки деталей произошедшего, причастным к атаке инкриминируется покушение на убийство, убийство и умышленное уничтожение или повреждение имущества.