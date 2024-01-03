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Под Челябинском задержали четвертого подозреваемого в нападении на участника СВО

Четвертый подозреваемый в нападении на бойца СВО в Челябинской области был неоднократно судим.
Алина Луговая 2024-01-03 20:29:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Задержан четвертый подозреваемый в нападении на участника СВО в Челябинской области 1 января 2024 года. Об этом сообщили в СУ СК по Челябинской области.

«В Челябинской области задержан еще один фигурант уголовного дела о совершении хулиганских действий в отношении местных жителей, а также избрана мера пресечения обвиняемым», - говорится в сообщении

Отмечается, что четвертому подозреваемому 21 год. Он уже был судим. В суд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу.

Ранее задержали трех подозреваемых, которые 1 января, находясь в нетрезвом виде, оскорбляли местных жителей в одном из дворов города. Кроме того, подозреваемые нанесли удары предметом бойцу спецоперации. Двоих из них отправили под домашний арест.

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