В РПЦ назвали издевательством над историей решение ПЦУ об Александре Невском

Православная Церковь Украины пытается посеять ненависть и уничтожить память о едином русском православии и общих святых, которые объединяют все народы исторической Руси. Об этом «Звезде» заявил заместитель главы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя решение ПЦУ об исключении из календаря одного из дней памяти святого благоверного князя Александра Невского.

«Можно лишь только подтвердить, что так называемая Православная Церковь Украины выполняет идеологический заказ на уничтожение в украинском народе памяти о едином русском православии, которое объединяло и объединяет все народы исторической Руси», - заявил представитель Патриархии.

Он подчеркнул, что ПЦУ движет стремление уничтожить историческую память об общих корнях, культуре, единой вере и общих святых.

«Общие святые русских, украинцев, белорусов и других народов исторической Руси, собственно у нас все общие святые, это вызывает желание внешних по отношению к России и Украины сил уничтожить эту память, уничтожить эту память, уничтожить упоминание об этих святых, чтобы сеять рознь, чтобы сеять ненависть. Вот в этом русле и действует Православная Церковь Украины, выполняет заказ враждебных сил уничтожать память о тех святых, которые всегда объединяли все пространство исторической Руси»,- отметил Кипшидзе.

Он выразил уверенность в бесперспективности этих действий ПЦУ, «потому что подобные издевательства над историей, над исторической памятью никогда ни к каким добрым плодам не приводили».

Сегодня стало известно, что накануне синод ПЦУ постановил исключить из церковного календаря один из дней памяти «блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея» - 23 ноября, годовщину его погребения во Владимире в 1263 году. Синод ПЦУ установил на эту дату «дополнительный день празднования памяти преподобного Александра, первоначальника обители «Неусыпных» (ок. 430)». В православном церковном календаре есть еще один день памяти святого Александра Невского - годовщина перенесения его мощей в Санкт-Петербург Петром Великим 12 сентября (30 августа) 1724 года, эта дата осталась в Месяцеслове, утвержденном ПЦУ на 2024 год.