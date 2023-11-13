Киево-Печерская лавра переходит на новоюлианский календарь с 15 ноября

Лавра будет жить по новому календарю уже со среды, когда начнется Рождественский пост.

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Киево-Печерская лавра перейдет на новоюлианский календарь, он является основным для раскольнической ПЦУ. Такое заявление сделал и.о. наместника Лавры архимандрит Авраамий.

В беседе с изданием «Судебно-юридическая газета» он объяснил, что такое решение было принято «по многочисленным просьбам», поступившим от прихожан.

Как утверждается, Лавра будет жить по новому календарю уже со среды, 15 ноября, когда начнется Рождественский пост.

«Лавра переходит на использование новоюлианского календаря, который является основным для нашей поместной церкви», - приводятся слова священнослужителя.

Русская православная церковь живет по юлианскому календарю. Разница между юлианским и новоюлианским календарем составляет 13 дней. Таким образом, Рождество в Киево-Печерской лавре в этом году будут отмечать 25 декабря, а не 7 января.