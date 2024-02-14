Шефа Пентагона Остина выписали из больницы

Глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин выписался из больницы, это произошло примерно в 15:30 по времени города Бетесда штата Мэриленд (23:30 по московскому времени).

«После консультации с медицинским персоналом госсекретарь Остин был выписан из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида», - сообщили в Пентагоне.

Как сообщает RT, шеф Пентагона вновь приступил к служебным обязанностям, но первое время будет работать в дистанционном формате из дома.

Для удаленной работы, как отмечается, у Остина есть доступ к несекретным и секретным системам связи, необходимым для выполнения своих обязанностей. Причину госпитализации - проблемы с мочевым пузырем - как сообщается устранили «с помощью нехирургических процедур» 12 февраля.

О его выписке уведомления направлены заместителю министра обороны, председателю Объединенного комитета начальников штабов, Белому дому и Конгрессу США.

Прежде сообщалось, что выписка Остина состоится во вторник, 13 февраля. Его госпитализировали 11 февраля. Прежде Остин перенес операцию по поводу рака простаты, обнаруженном в декабре 2023 года.