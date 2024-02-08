В МИД РФ завили, что страны НАТО ввели против России 17 тысяч санкций

Страны НАТО осознанно развернули против России гибридную войну. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Он отметил, что гибридная война ведется во многих «измерениях» и, прежде всего, в экономике.

«Против нашей страны введено примерно 16-17 тысяч санкций. Сейчас грозят 13-м пакетом каким-то драконовским», - цитирует ТАСС слова дипломата.

Напомним, ранее стало известно, что Европейский союз намерен вскоре ввести 13-й пакет антироссийских санкций. Под новые ограничения могут попасть более 200 физических и юридических лиц.

При этом утверждалось, что в 13-й пакет санкций не добавят новые запреты на импорт.