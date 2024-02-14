France24 опроверг сообщение о подготовке покушения на Макрона в Киеве

Телеканал France24 опроверг появление в эфире сообщения о якобы имевшей место подготовке покушения на президента Франции Эмануэля Макрона в Киеве. Об этом пишут РИА Новости.

«Мы подтверждаем, что данный отрывок - фейк. Он никогда не был показан в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, сфабрикованный ИИ», - заявили в телекомпании.

А сам факт показала сомнительного видео в эфире назвали стремлением показать, что такое «манипуляции информацией».

Ранее сообщалось, что Макрон планировал посетить Одессу и Киев 13-14 февраля, но официальный визит отменили по соображениям безопасности без указания даты возможной поездки французского лидера на Украину.



Напомним, что Макрон занимает жесткую проукраинскую позицию и призывает страны ЕС не ослаблять военной помощи ВСУ , что вызывает критику оппозиции. Так, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием дальнейшие поставки оружия на Украину и призвал Макрона больше не давать Зеленскому ни центра.



