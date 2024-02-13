Политик Флориан Филиппо призвал власти Франции не давать Зеленскому ни цента

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратился к руководству страны с призывом остановить военную помощь Украине. Об этом политик написал в соцсети X, комментируя стремление республиканцев в палате представителей заблокировать решение Сената США о выделении 60 млрд долларов для новых военных поставок ВСУ.

«Браво трамповским парламентариям палаты представителей в США, которые блокируют 60 миллиардов долларов, которые сенат хочет отправить режиму Зеленского... Франция также должна прекратить это безумие... Ни цента Зеленскому», - заявил Флориан Филиппо.

Сегодня Сенат США проголосовал за выделение 60,1 млрд долларов в помощь Украине. Это решение не окончательное, ему предстоит пройти согласование в палате представителей, где большинство принадлежит сторонникам кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, выступающего категорически против финансирования ВСУ.

Напомним, что в новогоднем обращении президент Франции Эммануэль Макрон призвал нацию сделать правильный выбор на предстоящих выборах в Европарламент и поддержать проукраински настроенных политиков.