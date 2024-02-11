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Макрон не поедет на Украину из-за проблем с безопасностью

На фоне этого французский президент планирует активизировать поддержку Украины и направить ей новый пакет помощи.
Ирина Егорова 2024-02-11 15:20:01
© Фото: Andreas Gora, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит на Украину из соображений безопасности, пишет французское издание Challenges. Поездка была запланирована на 13 и 14 февраля и стал бы первым самостоятельным визитом Макрона на Украину с начала военных действий. Ожидалось, что глава Франции посетит сначала Одессу, а потом направится в Киев. Издание утверждает, что в эти дни Макрон мог бы объявить о подписании двустороннего соглашения по гарантиям безопасности.

Новая дата поездки Макрона на Украину пока не определена.

Новость о несостоявшемся визите Макрона «вызвала вопросы у украинских дипломатов» - они были «ошеломлены этим решением», пишет СМИ. На фоне этого президент планирует активизировать поддержку Украины и направить ей новый пакет помощи.

Ранее французский лидер заявил, что «Россия не может рассчитывать на какую-либо усталость европейцев в своей поддержке Украины». И доказательством этому служит последнее выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

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