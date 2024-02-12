МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова объяснила, почему Германия поддерживает режим Зеленского

Дедушка главы МИД Германии был ярым сторонником нацистов, напомнила Мария Захарова.
Елизавета Егорова 2024-02-12 22:31:01
© Фото: Petrov Sergey news.ru Globallookpress

Германия поддерживает режим Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ стоят потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что дедушка главы МИД ФРГ Анналены Бербок был ярым сторонником нацистов и «безусловным национал-социалистом».

«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», - цитирует RT слова Марии Захаровой.

Представитель МИД РФ уточнила, что Бербок восхищалась своим дедушкой, когда вспоминала, как он воевал на реке Ордер зимой 1945 года. А после разоблачающей ее родственника публикации Bild Анналена не давала никаких комментариев.

Напомним, что немецкая газета Bild, ссылаясь на архивные документы, сообщила о том, что дедушка Бербок был не просто офицером вермахта, но и ярым сторонником национал-социализма. В его личном деле написано, что мужчина полностью поддерживал текущий режим.

 

#в стране и мире #Мария Захарова #Германия #Владимир Зеленский #МИД России #нацисты
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 