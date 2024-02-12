Германия поддерживает режим Владимира Зеленского, потому что у власти в ФРГ стоят потомки нацистов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она напомнила, что дедушка главы МИД ФРГ Анналены Бербок был ярым сторонником нацистов и «безусловным национал-социалистом».

«Почему ФРГ поддерживает нацистский режим Зеленского? Потому что у власти в Германии находятся потомки нацистов», - цитирует RT слова Марии Захаровой.

Представитель МИД РФ уточнила, что Бербок восхищалась своим дедушкой, когда вспоминала, как он воевал на реке Ордер зимой 1945 года. А после разоблачающей ее родственника публикации Bild Анналена не давала никаких комментариев.

Напомним, что немецкая газета Bild, ссылаясь на архивные документы, сообщила о том, что дедушка Бербок был не просто офицером вермахта, но и ярым сторонником национал-социализма. В его личном деле написано, что мужчина полностью поддерживал текущий режим.