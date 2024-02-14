Генпрокурор Западной Вирджинии Морриси призвал признать Байдена профнепригодным

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси призвал вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис объявить нынешнего американского президента Джо Байдена неспособным выполнять свои обязанности. Об этом пишет The Hill.

В издании говорится, что Морриси призвал вице-президента Камалу Харрис применить 25-ю поправку и отстранить от должности президента Джо Байдена.

«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает большую озабоченность у американцев», - утверждает Морриси.

По словам генпрокурора Западной Вирджинии, обеспокоенность граждан США особенно усиливается в те времена, когда американская нация сталкивается с кризисом за кризисом как внутри страны, так и за рубежом.

Ранее профессор Университета Джона Хопкинса Марти Макари заявил о прогрессирующей деменции у Байдена. Он назвал обоснованными опасения американских избирателей по поводу здоровья идущего на второй срок президента США.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден не раз попадал в неловкие ситуации, то удивляя публику странными оговорками, то общаясь с невидимыми людьми. Так, несколько дней назад он во время пресс-конференции после обращения к нации заявил, что у него все в порядке с памятью и тут же оговорился, назвав израильского премьера Биньямина Нетаньяху другим именем.