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Такер Карлсон: Украина даже при поддержке Запада не победит Россию

По мнению американского журналиста, эскалация конфликта приведет лишь к большей экономической деградации стран Европы.
Никита Черненко 2024-02-13 08:34:01
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Украинские боевики не смогут оттеснить бойцов ВС РФ даже при многомиллиардной поддержке Запада. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

Журналист отметил, что дальнейшее спонсирование Киева Вашингтоном и другими странами Запада приведет лишь к большей эскалации конфликта и экономическому краху европейских государств. Он также отметил отсутствие «промышленного потенциала» у стран НАТО в целом и США в частности.

«Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов Восточной Украины», - заявил Карлсон.

Такер Карлсон ранее взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью стало причиной для критики консервативного журналиста со стороны западных либеральных медиа, распространению интервью начали искусственно мешать. Американский миллиардер Илон Маск назвал актом безумной цензуры такие действия.

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