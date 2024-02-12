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Маск назвал безумной цензурой попытки помешать распространению интервью c Путиным

Активист Ян Майлз Чон заявил, что Белый дом потребовал ограничить распространение интервью с Владимиром Путиным.
Елизавета Егорова 2024-02-12 18:47:01
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Американский миллиардер Илон Маск назвал цензурой попытку социальной сети Facebook* ограничить распространение на платформе интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

«Это безумный уровень цензуры!» - написал Маск в соцсети X (ранее Twitter), ответив на запись активиста Яна Майлза Чона о том, что Белый дом якобы требовал от Meta* ограничить распространение видеоролика.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала реакцию Соединенных Штатов на интервью истерикой. По ее словам, Госдепартамент и популярные американские СМИ убеждают людей не смотреть его.

В Киеве же после его публикации обеспокоены тем, что видео может изменить настроения американских избирателей. Электорат может захотеть прекратить поставки военной помощи Украине, и политикам придется к нему прислушаться.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

 

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