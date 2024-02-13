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Проект помощи Украине и Израилю прошел голосование в сенате США

Документ будет рассмотрен верхней палатой конгресса США в течение текущей недели.
Никита Черненко 2024-02-13 06:40:01
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress

Сенат США провел в понедельник вечером окончательное процедурное голосование по законопроекту о помощи Украине и Израилю, не включающего ужесточение мер по охране границы США. Согласно результатам голосования, проект будет рассмотрен верхней палатой конгресса США.

Отмечается, что верхняя палата может рассмотреть документ уже в среду текущей недели. В сенате за поддержку выделения помощи двум странам проголосовали 66 сенаторов, и 33 - против. В случае прохождения законопроекта, Украине будет выделено 60 миллиардов долларов, а также около 14 миллиардов долларов уйдут на нужды Израиля.

Против нового законопроекта высказывался сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол. По словам политика, выделение помощи Украине является оскорблением американцев в ситуации когда границы Штатов «остаются без защиты».

Ранее голосование за проект помощи Украине обсудил американский предприниматель Илон Маск. Миллиардер назвал сумасшествием принятие законопроекта, так как они ставят будущего президента США перед необходимостью продолжать военную помощь Украине с риском потерять свой пост в ином случае.

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