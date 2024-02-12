Маск назвал сумасшествием мешать будущему президенту США прекратить помощь Киеву

Американский предприниматель Илон Маск считает ненормальным ставить будущего президента США перед фактом необходимого продолжения военной помощи Украине с риском потерять свой пост в случае желания прекратить поставки ВСУ. Об этом Макс написал в соцсети, комментируя обсуждение законопроекта о пролонгации военной помощи Киеву в размере 60 миллиардов долларов помощи Киеву до октября 2025 года.

«Это сумасшествие», - отреагировал Маск.

Сенатор Джей Ди Вэнс заявил, что законопроект может стать «часовой бомбой» для Дональда Трампа в случае его переизбрания президентом США.

Как известно, Трамп неоднократно заявлял о намерении мирным путем решить украинский конфликт. Но если сенаторы утвердят бюджет на 2025 год с расходами на военную помощь Киеву, новому хозяину Белого дома, чтобы сдержать предвыборные обещания, придется нарушить бюджетное законодательство, что чревато импичментом.