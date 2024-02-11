МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенатор Рэнд Пол назвал законопроект о помощи Украине оскорблением американцев

Ранее Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю, не предусматривающий выделение средств для защиты американских границ.
Елизавета Кондрикова 2024-02-11 02:07:01
© Фото: США via www.imago-images.dewww.imago-images.de Globallookpress

Законопроект Сената США о выделении дополнительных средств для помощи Украины прямо оскорбляет каждого американца, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Этот законопроект не просто ошибочен, это прямое оскорбление каждого американца, особенно в то время, когда наши границы остаются без защиты», - написал сенатор в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Пола, Вашингтон должен сфокусировать свое внимание на других вопросах национальной безопасности, которые также нуждаются в финансировании. Он напомнил, что на юге страна переживает беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов.

Пол также осудил передачу средств киевскому режиму, назвав его коррумпированным, передает Life

Напомним, в четверг 8 февраля Сенат США поддержал законопроект о дополнительном финансировании объемом 95,34 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, но без усиления охраны южных границ Соединенных Штатов, как то предусматривалось ранее. Законопроект встретил резкое несогласие со стороны членов американской Республиканской партии.

#сша #Вашингтон #законопроект #сенат сша #помощь Украине
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 