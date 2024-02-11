Сенатор Рэнд Пол назвал законопроект о помощи Украине оскорблением американцев

Законопроект Сената США о выделении дополнительных средств для помощи Украины прямо оскорбляет каждого американца, заявил сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол.

«Этот законопроект не просто ошибочен, это прямое оскорбление каждого американца, особенно в то время, когда наши границы остаются без защиты», - написал сенатор в своем аккаунте в социальной сети X.

По словам Пола, Вашингтон должен сфокусировать свое внимание на других вопросах национальной безопасности, которые также нуждаются в финансировании. Он напомнил, что на юге страна переживает беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов.

Пол также осудил передачу средств киевскому режиму, назвав его коррумпированным, передает Life.

Напомним, в четверг 8 февраля Сенат США поддержал законопроект о дополнительном финансировании объемом 95,34 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, но без усиления охраны южных границ Соединенных Штатов, как то предусматривалось ранее. Законопроект встретил резкое несогласие со стороны членов американской Республиканской партии.