В отношении Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел

В отношении блогера-миллионника и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел по статье о мошенничестве. Решение вынес Пресненский суд города Москвы, где 13 февраля рассматривали возможность продления ареста блогеру.

«Шабутдинов обвиняется в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. В его отношении возбуждено еще семь уголовных дел о мошенничестве», - цитирует ТАСС слова следователя.

Суд постановил продлить арест Шабутдинову на два месяца. В ходе расследования дела о мошенничестве сотрудники МВД опросили 35 потерпевших.

Напомним, что Аяза Шабутдинова заключили под стражу до 16 февраля 2024 года. Таганский суд постановил продлить арест с 16 декабря еще на два месяца.

Ранее стало известно, что участникам курсов Шабутдинова могли подмешивать в кофе найденные в доме блогера зеленые таблетки. Предположение сделала одна из его бывших учениц Наталья Калистратова. После этого загадочные таблетки отправили на экспертизу.