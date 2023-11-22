Участникам курсов Шабутдинова могли подмешивать в кофе «зеленые таблетки»

© Фото: Московские суды общей юрисдикции

Наталья Калистратова, участница курсов Аяза Шабутдинова, задержанного 3 ноября по подозрению в мошенничестве, предположила, что найденные в доме блогера при обыске «зеленые таблетки» могли подмешивать в кофе. Об этом сообщает Life News.

«Как выяснилось после следствия, обнаружили у Аяза гору "зеленых таблеток". Мы все помним, что Likе Coffee всегда был на этих мероприятиях. Было темно в зале, возможно, у нас всех были расширенные глаза, мы не видели друг друга. Сейчас эти таблетки находятся на экспертизе. Уже следствие покажет, что же это за таблетки. Не накачивали ли нас ими, чтобы мы рассудок теряли», - предположила Наталья Калистратова.

По словам Калистровой, их могли использовать, чтобы приводить участников в состояние эйфории. Она добавила, что на курсах участников «взбалтывали, как в шейкере» - медитативная музыка сменялась веселой танцевальной.

«Эйфория, хорошо, веселуха. Радость какая-то, вызванная этими действиями, она отвлекает от неприятностей. Ты не подозреваешь, что может произойти что-то плохое», - добавила Калистрова.

Напомним, ранее блогера Аяза Шабутдинова заключили под стражу до середины декабря за мошенничество. Ему отказали в ходатайстве о домашнем аресте. Шабутдинова также не выпустили под залог.