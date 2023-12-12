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Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве до 16 февраля

Анна Назайкина
17:53 12.12.2023
Ранее он должен был находиться в СИЗО до 16 декабря.
Шабутдинову продлили арест по делу о мошенничестве до 16 февраля
© Фото: ТРК «Звезда»
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Блогеру-миллионнику и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца, передает корреспондент «Звезды» из зала Таганского суда. Ранее об этом ходатайствовало следствие.

Таким образом, он будет находиться под стражей до 16 февраля следующего года.

Изначально суд принял решение отправить под стражу блогера, обвиняемого в мошенничестве, 4 ноября. Он должен был находиться в СИЗО до 16 декабря.

Шабутдинов описывает подписчикам происходящее с ним в следственном изоляторе в письмах, которые впоследствии его команда публикует в Telegram-канале. Например, молодой человек рассказывал, как «заходил в хату».

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