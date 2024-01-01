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Макрон начал год с призыва к французам остановить Россию и поддержать Украину

Макрон в новогоднем обращении к нации затронул ситуацию в зоне украинского конфликта.
Ирина Елагина 2024-01-01 11:34:01
© Фото: Alexis Sciard, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении к нации призвал французов задуматься о укреплении европейского суверенитета и не допустить уступок «авторитарным силам» в зоне украинского конфликта.

Макрон напомнил о предстоящих выборах в Европарламент и заявил, что «французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета».

«Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам», - приводит слова французского лидера Радио Sputnik.

Ранее внук первого президента Франции, глава фонда «За мир между народами» Пьер де Голль заявил, что французы стали понимать истинные причины украинского конфликта, поверг критике награждение Зеленского высшей наградой страны - Большим крестом Ордена Почетного легиона и призвал «заниматься миром».

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