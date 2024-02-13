Мосгорсуд постановил оставить Блиновскую в СИЗО

Обвиняемой в неуплате налогов блогеру Елене Блиновской отказали в изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Согласно решению Мосгорсуда, Блиновская останется в СИЗО.

Апелляционная жалоба защиты была отклонена судом. После оглашения решения блогер опустила голову и смотрела в пол. Кадры из зала суда показал корреспондент «Звезды».

Елену Блиновскую заключили под стражу 22 января. Ее поместили в СИЗО №6 на Шоссейной улице в Москве. Изначальной мерой пресечения был домашний арест, однако из-за его нарушения блогера поместили под стражу.

Позже стало известно, что сокамерниками «королевы марафонов» являются доктор наук и кандидат наук. Они также впервые попали в места лишения свободы, сообщает РИА Новости. Источник издания отметил, что сокамерников выбирают так, чтобы между ними не возникали конфликты.