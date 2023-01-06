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Эстония потратит почти миллион евро на снос советских военных памятников

Игнат Далакян
18:15 06.01.2023
Пресс-секретарь Правительства Эстонии отметила, что решение было принято правительством 22 декабря.
Эстония потратит почти миллион евро на снос советских военных памятников
© Фото: РИА Новости
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Эстонское правительство выделило более 900 тысяч евро на демонтаж и перенос военных монументов времен Советского Союза. Об этом сообщила пресс-секретарь кабмина Эстонии Евгения Вяря.

«Правительство выделило учреждениям, подведомственным министерству обороны, €916 405 на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства угрожающих безопасности советских военных памятников», - приводит ее слова портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

Пресс-секретарь Правительства Эстонии отметила, что решение было принято правительством 22 декабря.

Ранее эстонская газета Postimees писала, что Таллин выделяет на помощь Украине более одного процента от своего валового внутреннего продукта. Так, Эстония оказалась страной, которая расходует самый большой процент ВВП на Украину.

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