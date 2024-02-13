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Вопрос участия российских хоккеистов в ОИ-26 рассмотрят в 2025 году

IIHF рассмотрит вопрос об участии российских хоккеистов в Олимпиаде в феврале-марте 2025 года.
Игнат Далакян 2024-02-13 12:25:01
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости

Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос участия сборной Российской Федерации в Олимпийских играх в феврале-марте 2025 года. Об этом сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

«Как обычно, мы принимаем решение год за годом. Вопрос об участии сборной России в Олимпийских играх будет решаться в феврале-марте 2025 года», - цитирует Тардифа ТАСС.

Ранее Международная федерация хоккея отстранила российских и белорусских хоккеистов от международных соревнований сезона-2024/25. IIHF считает, что возвращение хоккеистов из России и Белоруссии к соревнованиям пока «небезопасно» для организации.

До этого в НХЛ заявили, что ее спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Такое же заявление сделали и в Международной федерации хоккея.

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