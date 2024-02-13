МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Международная федерация хоккея продлила отстранение хоккеистов из РФ и Белоруссии

Международная федерация хоккея считает, что возвращение российских и белорусских хоккеистов к соревнованиям пока «небезопасно» для организации.
Дарина Криц 2024-02-13 00:26:01
© Фото: Maksim Konstantinov Global Look Press

Сборные России и Белоруссии по-прежнему отстранены от участия в международных соревнованиях на предстоящий сезон 2024 и 2025 годы.

Соответствующее решение приняла Международная федерация хоккея (IIHF), опубликовав сообщение на официальном сайте.

Совет IIHF провел 12-13 февраля заседание, на котором принял решение о продлении ограничений для российских и белорусских хоккеистов. Отстранение сборной Белоруссии распространяется и на финальный олимпийский квалификационный раунд, он пройдет в августе этого года.

«На основе тщательного анализа совет IIHF пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно. Поэтому сборные России и Белоруссии не примут участия в сезоне-2024/2025», - сообщила хоккейная федерация.

В ведомстве указали, что там продолжат следить за развитием ситуации и в мае 2025 года на заседании Совета IIHF решат, безопасно ли повторное включение России и Белоруссии в сезон чемпионата 2025/2026.

Из-за ситуации на Украине и начавшейся специальной военной операции в феврале 2022 года Международная федерация хоккея отстранила сборные РФ и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. После этого ограничения продлевались.

#Россия #в стране и мире #белоруссия #хоккеисты #iihf #международная федерация хоккея
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 